Dalaman’da Yangın Çıktı, İki Şüpheli

DALAMAN’DA ORMAN YANGINI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, ormanda ateş yakan iki kişinin görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Polis, bu kişileri yakalamak amacıyla araştırma başlattı. Dalaman Otobüs Terminali civarındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın meydana geldi. Dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ekipler, yangını hızla kontrol altına aldı.

POLİS YANGININ NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, yangının nedeninin tespit edilmesi için polis araştırma başlattı. Soruşturma çerçevesinde ormancı A.D. (25) ile görüştü. A.D., ifadesinde “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” diye konuştu. Yapılan incelemede şüphelilerin olay yerinden 48 ASY 266 plakalı motosikletle ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polisin, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Yangın, hem çevre için tehlike oluşturması hem de gerek duyulan önlemlerin alınması bakımından önemli bir konu haline geldi.