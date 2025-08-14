Dalaman Havalimanında Yolcu Sayısı Artışta

DALAMAN HAVALİMANI YOLCU SAYISINDA BÜYÜME GÖSTERİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı 7 aylık süreçte toplamda 2 milyon 906 bin 953 yolcuya hizmet veriyor. Muğla’nın önemli hava ulaşım noktalarından biri olan Dalaman Havalimanı, yalnızca Temmuz ayında 905 bin 345 yolcu ağırladı.

AIR TRAFİĞİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Temmuz ayı itibarıyla Dalaman Havalimanı’nda 7 bin 193 uçak trafiği gerçekleşiyor ve toplamda 10 bin 917 ton yük taşınıyor. 7 aylık dönemde ise havalimanı 22 bin 237 uçak trafiği ile 34 bin 377 ton yük taşımış oluyor. Dalaman Havalimanı, bu performansıyla bölgede önemli bir ulaşım merkezi olmaya devam ediyor.