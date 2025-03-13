Dalaman Kaymakamı, İmam Hatip Öğrencileriyle İftarda Buluştu

RAMAZAN’DA BİR ARAYA GELDİLER

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ramazan ayının ruhunu yaşamak amacıyla İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bu etkinlik, Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun pansiyonunda gerçekleştirildi. Kaymakam Yakuta’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, Şube Müdürleri Soner Kaya, Nurettin Akça, Okul Müdürü Cafer Binici, okul idarecileri ve belletici öğretmenler eşlik etti.

SAMİMİ SOHBETLER

İftar programında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Yakuta, Ramazan ayının bereketi ve rahmeti hakkında duygu dolu sözler söyledi. Bu sıcak ortamda, öğrencilerle geleceğe yönelik idealleri, hedefleri ve kişisel gelişim konuları üzerinde anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Kaymakam, gençlerin hayata bakış açılarını ve hedeflerini dinleyerek, onları motive edici tavsiyelerde bulundu.