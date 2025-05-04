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DalGıç Türk Bayrağına Önem Verdi

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği deniz dibi temizliği etkinliği, Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirildi. Bu etkinlikte dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını dikkatle katladı ve dalgıç kıyafetinin cebine yerleştirdi.

TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Etkinlik sırasında, Katılan dalgıçlar çevre temizliğine katkı sağlarken, buldukları Türk bayrağına da özel bir hassasiyet gösterdi. Atasoy, bu eylemiyle vatandaşı bilinçlendirmeyi ve bayrağa olan saygıyı artırmayı hedefledi.

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