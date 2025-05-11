Dalgıçlar Anneler Günü’nü Su Altında Kutladı

DALGIÇLARDAN ANLAMLI KUTLAMA

Fethiye ilçesinde bulunan bir grup dalgıç, Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla Dalyan Koyu’nda su altında özel bir etkinlik düzenledi. Tüm annelere selam göndermek için 5 metre derinlikte yapılmış olan bu etkinlik, Fethiye’de hizmet veren bir dalış okulunun organizasyonu ile gerçekleşti.

SU ALTINDAKİ ANLAMLI MESAJ

Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Furkan Hündür ve Niky Grey, ‘Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun’ yazılı döviz açarak bu özel güne dikkat çekti. O anlar, su altı kamerasıyla kaydedilirken ortaya oldukça renkli ve ilgi çekici görüntüler çıktı. Görüntülerde, dalgıçlardan biri olan Önder Diktaş’ın, Slovenyalı dalgıç Niky Grey’in elini öpüp, ona çiçek ve hediye vermesi de yer aldı. Bu görüntüler, hem dalgıçların hem de annelerin özel günü için anlam dolu bir kutlama oluşturdu.