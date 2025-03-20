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Dalgın Sürücü Aracıyla Şarampole Yuvarlandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Sivas’ta bir sürücü, dalgınlık nedeniyle aracıyla yoldan çıktı ve şarampole düştü. Bu kaza anı, arkasından gelen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Alınan bilgilere göre, olay Sivas-Erzincan karayolunun Sivas’a bağlı Zara ilçesi Tödürge gölü geçişinde meydana geldi.

Virajı Dönmeyi Unuttu

Sivas’tan Zara yönüne giden bir aracın sürücüsü, virajı döneceği sırada düz yolda devam etti. Son anda virajı fark eden sürücü, aracı toparlamaya çalıştı ancak bu çabası yetersiz kaldı ve araç yoldan çıkarak şarampole düştü.

Yaralanmalar ve Kaza Anı

Kaza sonucunda 3 kişinin hafif yaralandığı bilgisi edinildi. Bu kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın kamerasıyla an be an kaydedildiği için, olayın detayları görüntülerle belgelenmiş oldu.

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