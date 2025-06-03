Dalian’da İki Japon, İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Öldürüldü

ÇİN’DE İŞ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE İKİ JAPON İŞ İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Dalian, 3 Haziran — Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Dalian kentinde bir Çin vatandaşı, iş anlaşmazlığı sebebiyle iki Japon iş insanını öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. Başlatılan ilk soruşturmaya göre, geçici olarak Dalian’da bulunan iki Japon vatandaşının, 42 yaşındaki şüpheli Yuan’ın eski iş ortakları olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİN NEDENİ TİCARİ ANLAŞMAZLIK

Dalian Kamu Güvenliği Bürosu, cinayetlerin ticari işbirliği ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olduğunu ifade ediyor. Büro, 23 Mayıs tarihinde Dalian’ın Pulandian ilçesindeki iki cinayetle alakalı bir ihbar aldıklarını ve daha önceden uzun süre Japonya’da yaşamış olan Yuan’ı 24 Mayıs’ta yakaladıklarını belirtti. Yuan’ın tam ismi ise açıklanmadı. Şu anda cezaevinde tutulan Yuan, soruşturmanın tamamlanmasının ardından incelenmek ve kovuşturulmak üzere savcılığa sevk edilecek.