Dallas Havalimanında Çıplak Kadın Paniğe Yol Açtı

DALLAS-FORT WORTH HAVALİMANINDA OLAĞANDIŞI OLAY

ABD’de Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda sıradışı bir olay meydana geldi. 14 Mart’ta tamamen çıplak bir kadın, havalimanı içinde koşarak iki kişiyi yaraladı. Sosyal medyada hızla yayılan iki dakikalık görüntülerde, içi boş havalimanında dolaşan kadının başından geçenler dikkat çekici. Olay esnasında kadının “Tüm dilleri konuşuyorum” bağırdığı ve monitörlere telefon fırlatarak, içecekleri etrafa saçıp görevli personele saldırdığı kaydedildi.

KADIN MANİK NÖBET GEÇİRİYORDU

Polis raporlarına göre, kadın “manik nöbet” geçiriyordu. Olayın ortasında, bir restoran müdürünü kalemiyle yüzünden ve başından yaraladıktan sonra sağ kolunu da ısırdı. Görgü tanıkları, kadının kana bulandığını ifade etti ancak sağlık görevlileri bu kanın kadına ait olmadığını belirtti. Kadın güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındığında, “çiçeklerle birlikte olmak istediğini” ve “bir ormanda olduğunu” açıkladı. Ayrıca kendisini Ariel ve Pocahontas gibi Disney prensesleri halinde tanımladı ve bir süre kendisine “Venüs” dedi.

Olayın başında, kadın havalimanı çalışanlarına anlamsız sözlerle içecek fırlatmaya başladı. Bir çalışan “git buradan, dur” diye bağırırken kadın, bir su şişesini açıp içindekini yere ve çalışanın üzerine döktü. Daha sonra terminal içinde koşarak, telefonla monitörleri kırmaya başladı ve yolcuların panik içinde kaçmasına sebep oldu. Olayın ardından güvenlik görevlileri kadını etkisiz hale getirmeye çalışırken telsizle yardım çağrısında bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma açtı ve kadının sağlık durumu hakkında henüz ek bilgi verilmedi. Bu olay, havalimanındaki güvenlik önlemlerinin yeniden sorgulanmasına neden oldu.