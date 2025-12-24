Daltonlar Suç Örgütü Davasında Karar Açıklandı

Suç örgütleriyle yürütülen mücadele devam ediyor. Daltonlar isimli suç örgütüne yönelik olarak 326 şüphelinin yargılandığı duruşma, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki salonda, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlarının katılımıyla yapıldı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN CEZA VERİLDİ

Duruşmada söz alan savcı, önceki celselerde sunduğu mütalaayı yineleyerek, suça sürüklenen çocukların da cezalandırılmasını istedi. Bu mütalaanın doğrultusunda, çocukların tamamı için ceza talep edildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, 305 sanığın davasının birleştiği dosyalarla birlikte toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı. Örgüt lideri olduğu bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir’in aralarında bulunduğu 34 sanığın henüz yakalanamamış olmaları sebebiyle dosyalarının ayırılmasına karar verildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE AĞIR CEZALAR VERİLDİ

Mahkeme, örgüt yöneticisi Bahadır Akdağ’a, 7 kez “tasarlayarak kasten öldürme” ve 5 kez “kasten öldürme” suçlarından 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Benzer şekilde Zafer Boyun da aynı suçlamalardan 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlar nedeniyle 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanığın ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

BİRKAÇ SANIK BERAAT ETTİ

Dava kapsamında rap şarkıcıları “Heijan” olarak bilinen Doğan Tarda ve “Muti” lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. Diğer yandan “CAC” olarak bilinen Şahan Terzioğlu ve “BIG” lakaplı Samet Işık, “suç örgütüne üye olmak” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından 4’er yıl 7’şer ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraat etmesine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkında ise davanın düşmesine karar verdi. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına ve 15 sanığın tutuklanmasına hükmedildi.