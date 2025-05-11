Dalyanım Derneği, Destek İçin Kahvaltı Düzenledi

Çeşme’nin Dalyan Mahallesi’nde bulunan Dalyanım Derneği, Sisus Otel’de geniş bir katılımla dayanışma kahvaltısı gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de destek verdiği etkinlikte, katılımcılar bir araya geldi. Kahvaltı sırasında söz alan Dalyanım Derneği Başkanı Keriman Özüdoğru, derneğin hedefinin çevre korumanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı da geliştirmek olduğunu dile getirdi. Özellikle eğitim alan genç kızlara destek sağladıklarını ve onlara rehberlik ederek manevi destek verdiklerini ifade etti.

DAYANIŞMAYA DAVET

Özüdoğru, Dalyan halkına ve katılımcılara teşekkür ederek, “Derneğimiz çok genç, ancak büyük hedeflerle yola çıktık. Sizlerin de katkısıyla dayanışma kültürümüzü daha da büyütmek istiyoruz” sözlerini sarf etti. Etkinlikte ayrıca Anneler Günü’ne özel bir uygulama başlatıldı; her yıl “Yılın Annesi” unvanı verilecek. Bu yılın ilk ödülü, sokakta ağır yaralı halde bulduğu bir köpeği sahiplenip büyüten hayvansever Esra Kuşçu’ya takdim edildi.

MERHAMETİ YAYMAK

Özüdoğru, bu unvanı vermek istedikleri meseleyle ilgili, “Bu unvanı, alışılmışın dışındaki ama yüreğe dokunan bir nedenle vermek istiyoruz. Esra Kuşçu, sokakta bulduğu yaralı bir köpeği evladından ayırmadan sevgiyle büyüttü. Onu iyileştirdi, ona yuva oldu. Bu merhamet hepimize ilham veriyor” açıklamasını yaptı. Pandemi döneminde İstiklal Marşı’na saygı gösterisiyle gönülleri kazanan bir kadının hikayesini de paylaşan Özüdoğru, “O an, bize unuttuğumuz değerleri hatırlattı” diyerek bu tür örneklerin çoğalmasını diledi. Dalyanım Derneği Başkanı, ilerleyen süreçte kadın hikayelerini ve topluma değer katan projeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.