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Damadın Düğün Geleneği İşkenceye Dönüştü

İŞKENCEYE DÖNÜŞEN DÜĞÜN GELENEĞİ

Bursa’nın İznik ilçesinde ilginç bir düğün geleneği sırasında damata yapılan şakalar dikkat çekti. İbrahim Sevinç isimli damat adayı, arkadaşları tarafından sandalyeye bağlanarak üzerinde yumurta kırıldı. Üzerine un, süt, ketçap ve mayonez dökülen damat, bu sırada gördüğü muameleyle adeta işkenceye maruz kaldı.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ EĞLENCE

Boyalıca Mahallesi’nde yaşanan bu olayda, düğün konvoyunun önünü kesen mahalle arkadaşları, damattan hediyeleri alarak eğlencenin dozunu arttırdılar. Ardından damadı sandalyeye bağlayıp, sıradışı ve komik bir anı yaratmak için çeşitli malzemelerle süslediler. Dakikalarca süren bu eğlencenin ardından, damat İbrahim Sevinç, arkadaşları tarafından su dökülerek temizlendi.

GELENEKSEL DÜĞÜN EĞLENCELERİ

Bu tür düğün gelenekleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde devam ediyor. Damat adayları için yapılan şakalar, eğlenceli anların yanı sıra unutulmaz anılar da yaratıyor. Ancak bu tarz uygulamalar bazen aşırıya kaçabiliyor, bu nedenle dikkatli olunmasında fayda var. Damat İbrahim Sevinç ise bu eğlencenin ardından düğün törenine uğurlandı.

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