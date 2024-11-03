Damadını Vurup İntihar Eden Baba: Yasak!

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KONUŞMA

Bayrampaşa’da dün saat 11.00 sıralarında Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur’u gece saatlerinde konuşmak üzere işletmeye çağırmıştı.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Yapılan konuşma esnasında bir tartışma çıkınca Ekrem Girgin, silahını çekerek damadı Arbin Timur’u vurup öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAYIN YASAĞI UYGULAMASI

Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verildi.