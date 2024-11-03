More
Gündem

Damadını Vurup İntihar Eden Baba: Yasak!

damadini-vurup-intihar-eden-baba-yasak

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KONUŞMA

Bayrampaşa’da dün saat 11.00 sıralarında Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur’u gece saatlerinde konuşmak üzere işletmeye çağırmıştı.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Yapılan konuşma esnasında bir tartışma çıkınca Ekrem Girgin, silahını çekerek damadı Arbin Timur’u vurup öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAYIN YASAĞI UYGULAMASI

Yaşanan olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ahmet Türk: Üçüncü Kez Kayyum Atandı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak kayyum atandığını belirterek, "Sanırım Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim; üçüncü kez kayyum atanıyor," dedi.
Gündem

“Yahya Sinvar Üç Gün Hiçbir Şey Yemedi”

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yaptığı saldırıda ölen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca aç kaldığı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.