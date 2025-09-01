Haberler

Damat Adayı, Eşine İşaret Yaptı

Türkiye’de düzenlenen bir düğün, damat adayının eşine yaptığı “kalkalım” işaretiyle unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Bu komik anlar, düğün sahipleri tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve hızla viral hale geldi.

Olayın başrolünde yer alan ve ismi açıklanmayan damat adayı, eşine kalabalık içinde dikkat çekmeden göz ile işaret yaptı. Bu eğlenceli an, izleyicileri kahkahalara boğarak düğün gecesinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

