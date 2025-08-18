Damat Arkadaşlarla Eğlenceli Zaman Geçirdi

DÜĞÜN ÖNCESİ UNUTULMAZ ANLAR

Bursa’da damat Berhan Uysal, düğün öncesi arkadaşlarının eğlencesine maruz kaldı. Uysal, havaya bağlanıp yüksek bir vinçte asılı kalırken, arkadaşları aşağıda müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Yenişehir ilçesinde Ezgi Nur Yıldız ile hayatını birleştiren Uysal, bu sıra dışı şakaların kurbanı oldu.

Arkadaşları, Uysal’ı kiraladığı vincin tepe noktasına kadar çıkarırken, kendileri de dans etmeyi ihmal etmedi. Damat, havada asılı bir şekilde bu eğlenceye katıldı. Düğün öncesi bu etkinlik bununla da bitmedi. Berhan Uysal, vinçle yere indirildikten sonra sabunlu su dolu leğenle birlikte araba yıkama fırçasıyla kıyafetleri üzerinde yıkandı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Damat Uysal, “Ömür boyu unutamayacağımız bir an bizlere kaldı. Arkadaşlarıma ve düğüne katılanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu eğlenceli aktivite, düğün öncesi oldukça ilginç ve eğlenceli anlar yaşattı.