Damat, Kayınpederine Saldırdı, Hastanelik Oldu

ANTALYA’DA KAVGA: KAYINPEDER HASTANELİK OLDU

Antalya’da babaevine dönen eşinin arkasından giden damat, kayınpederiyle tartışarak onu hastanelik etti. Damadının kafasını pencere camına vurarak yaralayan kayınpeder, 13 dikişle tedavi edildi. Olayın ardından damat, jandarma karakolunda verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olay, Serik ilçesindeki Büğüş Mahallesi’nde 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

EVİ TERK EDEN EŞİN ARDINDAN GELDİ

İddiaya göre, R.S.A. isimli genç kadın, kocası H.A. ile olan anlaşmazlığı nedeniyle evi terk ederek baba evine döndü. Olayın ertesi günü damat, kayınpederinin evine geldi ve burada bir tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonucunda kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Karakorkmaz, damadının kendisini yerden kaldırıp pencereye vurarak camı kırdığını ve kırılan cam ile boğazını kesmeye çalıştığını aktardı.

PSİKOLOJİK BASKI İDDİASI

Karakorkmaz, olay sonrası evine gidemediğini ve kızıyla oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti. “Kızım R.S.A.’ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi” diyerek, kayınvalidenin kızına olan destek sağlama çabalarından bahsetti. Kısa süreli bir gerginlik sonrası kızı R.S.A.’yı evden almak için harekete geçtiğini söyleyen Karakorkmaz, “Kocası 1 gün sonra kızıma ‘Eve gelme’ diye mesaj attı ve bu yüzden kızımı bir daha göndermek istemedim” dedi.

H.A.’NIN SALIŞTIRDIĞI İDDİASI

Olay gecesi damadın eve geldiği sırada kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, “Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak kafamı pencereye vurarak camını kırdı. Kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı” sözleriyle yaşadıklarını aktardı. Özellikle olaydan sonra H.A.’nın kendi üzerindeki suçlamaları azaltma çabasında olduğunu iddia eden Karakorkmaz, “Olay basit bir yaralama olarak savcılığa yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır” ifadesini kullandı ve güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Olaydan sonra damat H.A.’nın ifadesinin ardından serbest kaldığı bilgisi kaydedildi.