Damien Comolli, Juventus’ta Genel Müdür Oldu

YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Damien Comolli, daha önce Fenerbahçe’de sportif direktörlük pozisyonunda görev yaparken, şimdi kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. İtalya’nın Serie A liginde yer alan Juventus, son olarak Toulouse Kulübü’nde başkanlık yapan Comolli’yi genel müdür olarak atadı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Comolli, 4 Haziran’dan itibaren bu görevde bulunacak.

HİZMETE HAZIRLIK

Comolli, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi, kimliği ve geleceği eşsiz bir kulübe katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Juventus’un kazanması için ilk günden itibaren tüm deneyimimi kulübün hizmetine sunacağım” şeklinde sözler sarf etti. Bu atama, Comolli’nin futbol kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.