“Damien Duff, 18 Yıl Sonra Şampiyon”

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE BAŞARILI BAŞLANGIÇ

2003-2206 yılları arasında İngiltere Premier Lig takımı Chelsea’de futbol kariyerini sürdüren Damien Duff, teknik direktörlük serüvenine başarılı bir başlangıç yaptı. İrlanda Premier Ligi’nde Shelbourne FC’yi çalıştıran Duff, takımıyla birlikte 63 puan toplayarak şampi­yonluk yaşadı. En yakın rakibi Shamrock Rovers FC’nin sadece 2 puan ilerisinde yer alarak zafere ulaşan Duff’un öğrencileri, 18 yıl aradan sonra gelen bu başarıyı coşkuyla kutladı.

JOSE MOURINHO’YA OLAN TUTKUSU

Damien Duff’un başarısı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle Chelsea’deki teknik direktörü Jose Mourinho’ya olan hayranlığı onu yönlendiren en önemli etkenler arasında yer alıyor. Duff, futbolculuk dönemindeki deneyimlerini, bu yeni teknik direktörlük dönemine yansıtıyor. Bu başarı, Duff’un gelecekteki kariyeri için de umut verici bir başlangıç teklifi olarak değerlendiriliyor.