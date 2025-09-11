Damla Alaçayır, Koruyucu Anne Olmuştur

KORUYUCU AİLE DENEYİMİNDEN ETKİLENME

Samsun’da ikamet eden Damla Alaçayır (39), ailesinin koruyucu aile olma deneyiminden etkilenerek bu yolda adım attı. 2015 yılında annesi Tijen (60) ve babası Ümit Alaçayır’ın (69), 15 yaşındaki bir kızı koruyucu aile olarak sahiplenmesi, Damla’nın 3 aylıkken yanına aldığı Y.A. ile koruyucu anne olmasına ilham verdi. Özel sektörde harita teknikeri olarak çalışan Damla, ailesinin koruyucu aile olarak geçirdiği süreçten etkilenip benzer bir yolu seçti.

BİR KORUYUCU ANNE OLMAK

Tijen ve Ümit Alaçayır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurarak 10 yıl önce 15 yaşındaki Y. ile koruyucu aile oldu. Bu deneyim aile içinde güçlü bağlar oluşturdu. Damla Alaçayır, 2022’de 3 aylık Y.A.’yı koruyucu çocuk olarak yanına aldı. Bekar bir koruyucu anne olduğunu belirten Damla, “Zamanında annemin koruyucu ve gönüllü annelik süreci olmuştu. Ondan sonra koruyucu aileden dolayı bir kardeşimiz oldu. Sonrasında da evlatlık edinildi. Ondan sonra ben de koruyucu anne olmaya karar verdim ve Y.A’yı aldık” şeklinde duygularını dile getirdi.

AİLE DİNAMİKLERİ VE GÖREVLER

Damla Alaçayır, Y.A. ile eğlenceli zaman geçiriyor ve birlikte oyun oynayıp çeşitli aktiviteler yapıyor. Ayrıca çocukları oyun atölyelerine götürdüğünü ifade ediyor. “Y.A.’ya hem anne hem de baba olarak ona yetmeye çalışıyorum. Herhangi bir zorluğunu hissetmiyorum. İleride mutlaka baba figürünü görmek isteyecektir, onu sorgulayacaktır ama elimden geldiğince baba figürünü kapatmaya çalışıyorum” diyor. Y.A. ile oynadığı çeşitli oyunlar ve aktiviteler, Damla için keyifli bir süreç yaratıyor.

Damla, yakın çevresinden “Sen anne misin, biz hiç fark etmedik” gibi dönüşler aldığını belirtirken, koruyucu aile olmanın getirdiği toplumsal ön yargılara da dikkat çekiyor. İnsanların bu konuya dair tereddütlerinin çoğunun bilgisizlikle ve toplumun bakış açısıyla ilgili olduğunu, bu nedenle bilincin arttırılması gerektiğini düşünüyor. Anneleri Tijen Alaçayır ise, Damla’nın bu süreçte duyduğu mutluluğu paylaşarak, “Damla, Y.’den etkilenildi. Sürekli koruyucu aile konuları da evde konuşuluyordu. Damla, koruyucu anne oldu. Ben torun büyütmekte ve Damla da anne olmaktan çok memnunuz” ifadelerini kullanıyor.