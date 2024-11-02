Damla Ersubaşı Umre’ye Gitti: Fotoğraf Paylaştı

DAMLA ERSUBAŞI’NIN TANIYICILIĞI VE AMELİYATI

Bir dönemde önemli bir etki yaratan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle dikkat çeken Damla Ersubaşı, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek 6,5 aylık bir süre içinde 41 kilo verdikçe günden güne daha da zayıflıyor.

UMRE ZİYARETİ VE PAYLAŞIMLARI

Ünlü oyuncu, son zamanlarda Umre ziyareti gerçekleştirdi. Orada çektiği görüntüleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Ersubaşı, “Kim ki Kabe’ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder” yorumunu ekledi. İşte Damla Ersubaşı’nın bu paylaşımı: