Damla Kent Projesi’ne Rekor Talep Geldi

DAMLA KENT PROJESİ’NDE REKOR TALEP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’nin 27,3 milyar TL ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talep aldığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre; projeye yönelik bu talep, 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sürecinde toplandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı ve ihracı planlanan 14,6 milyar TL değerindeki sertifikalara 27,3 milyar TL değerinde talep oldu. Bu gelişmelerin ardından ek satış imkanı devreye girerek, toplamda 21,4 milyar TL’lik satış gerçekleştirildi. İlk halka arzda toplam talebin yüzde 78’i karşılanmış oldu.

DAHA FAZLA KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞİYOR

Damla Kent Projesi’nin A etabında 1540 konut yer alırken, B etapta 674 konutun da satışının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. İki ayrı etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün inşaatına yakın zamanda başlanması planlanıyor. Proje, İstanbul Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekare inşaat alanında, 5 etapta toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek şekilde tasarlandı.

KONUT SAHİBİ OLMAK İÇİN YENİ MODELLER

Gayrimenkul Sertifikası ile sunulan Damla Kent Projesi, herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmaksızın vatandaşların bütçelerine göre alım yapma imkanı sağlıyor. Yüksek peşinatlar ve banka kredisi gerektirmeden, “Damlaya damlaya ev olur” anlayışıyla mülk edinme ya da Borsa İstanbul’da işlem görebilen menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı tanıyor. Bu sistemle, vatandaşlar mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajından yararlanabiliyor.

Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteğe bağlı olarak konut satın alma, konut değerini sertifika karşılığı nakit alma veya sertifikaların borsa üzerinden alım satımını yapma imkanı sunan 3 ayrı yatırım seçeneği mevcut. Halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da ‘DMLKT’ işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

TALİBE YANIT VE GELECEK PLANI

Bakan Murat Kurum, halka arz rakamlarını değerlendirerek vatandaşların projeye gösterdiği ilgiyi vurguladı. Kurum, diğer etapların da halka arz edileceğini belirterek, “Milletimizi ev sahibi yapabilmek için hayata geçirdiğimiz, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projemize vatandaşlarımız güvendi, inandı” ifadelerini kullandı. Projeye duyulan ilginin, “küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesi” için önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.