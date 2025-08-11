Damla Kent Sertifikaları 14 Ağustos’ta

HALKA ARZ SONUÇLARI VE İŞLEM TARİHİ

Damla Kent Projesi’nin halka arz sonuçları, yatırımcıların merakla beklediği “Damla Kent ne zaman işlem görecek?” sorusunu aydınlattı. Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görecek olan gayrimenkul sertifikaları için işlem tarihi netleşti. Halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI SATIŞA SUNULDU

Damla Kent Projesi kapsamında toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet gayrimenkul sertifikası halka arzda satışa sunuldu. Ayrıca ek satış kapsamında 897 milyon 111 bin 722 adet sertifika da tamamen satışı gerçekleştirildi. Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti ve toplam talep oranı 1,87 kat oldu. Bu durum, projeye olan yatırımcı ilgisinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

İŞLEM GÖRECEK TARİH AÇIKLANDI

Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görmeye başlayacak.