Damla Korkmaz Tacizciye Tepki Gösterdi

OLAYIN GELİŞİMİ

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Damla Korkmaz, sokakta yürüdüğü esnada sözlü tacize uğrayıp darbedildi. 5 Mart’ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleşen olayda, 32 yaşındaki Korkmaz, Sinan Aladağ (30) tarafından taciz edildi. Aladağ, Korkmaz’ın kendisine cevap vermemesi üzerine ona saldırdı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Korkmaz, müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Darp sonucu Korkmaz’ın yüzünde iki kırık olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak 7 Mart’ta şüpheli Sinan Aladağ’ı yakaladı. Daha önce 12 suç kaydı bulunan Aladağ, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi ve yüzüne platin takıldı. 8 gün süren tedavi sürecinin ardından Korkmaz taburcu edildi.

KORKMAZ’IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

DHA’ya açıklamalarda bulunan Korkmaz, “Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı. 3 ay sıvı ile besleneceğim” dedi. Korkmaz, olay anında kulaklık kullandığını, bu yüzden tacizciyi başta duymadığını açıkladı. Ayrıca, “Bir şeyler söyledi ama korktuğum için görmezden geldim. Daha sonra ağır bir kelime kullandı ve bana yeltenmeye başladı. Kendimi korumak için ona vurdum ama o da karşılık vererek bana yumruk attı ve yere düştüm” şeklinde konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ VE PSIKOLOJIK DESTEK

Yüzündeki iki kırık için platin takıldığını belirten Korkmaz, “3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede sinir krizleri geçirdim ve çok ağladım. Kendimi hâlâ kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken zorluk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.