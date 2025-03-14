Damla Köse Avrupa Şampiyonası’nda Gümüş Kazandı

DAMLA KÖSE’NİN BAŞARISI

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Milli Gururu Damla Köse, Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. ETÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi olan Damla Köse, Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada 10 metre havalı tüfek solo kadınlar kategorisinde Türkiye’nin atıcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Gümüş madalya kazanan Damla, 10 metre havalı tüfek solo kadınlar elemelerinde 56 puanla rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

FINALDE REKABET

Damla Köse, elde ettiği sonucun ardından altın madalya için mücadele etti. Finalde karşılaştığı Norveçli rakibi Hegg Duestad’a 15-10 mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ardından, Damla ve teknik ekibi, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından tebrik edildi. Rektör Çakmak, “Damla Türkiye’nin atıcılık tarihinde finalde yarışmaya hak kazanan ilk Türk kadını olmayı başardı. Bu gururu ülkemize ve üniversitemize yaşattığı için kendisini yürekten kutluyorum. Altın madalyayı kıl payı kaçırsak da 56 puanla rekor artık bizim” şeklinde konuştu.

BAŞARI VE EMEK

Prof. Dr. Bülent Çakmak, Damla’nın çalışkanlığı ve disiplini ile örnek bir başarı sergilediğini belirterek “Öğrencimizi bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye ekledi. Damla Köse’nin bu başarısı, Erzurum Teknik Üniversitesi için önemli bir gurur kaynağı oldu.