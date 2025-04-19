Dana, Sahibiyle Kavga Etti Ve Kaçtı

Olay, Sur ilçesinin kırsal Erimli Mahallesi’nde gerçekleşti. 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda mahallede bazı evler ve ahırlar hasar gördü. Sıdıka Kurt, ahırını yıkmak için Eylül 2024’te gerekli ekipleri çağırdı. İş makinelerinin yıkım işlerini sürdürdüğü esnada, ahırda bulunan 4 aylık dana sesler nedeniyle korkuya kapıldı. Sahibi Sıdıka Kurt, dışarı çıkması için kapıyı açtığında dana, ona tekme atarak yere düşürdü ve kaçtı. Mahalle sakinlerinin çabalarına karşın dana, yaklaşık 8 aydır yakalanamadı. Dananın kaçış anları ise kayıt altına alındı.

Sıdıka Kurt’un akrabası Mehmet Ayhan, “Depremden dolayı çoğu evimiz hasar gördü. İneğin kaldığı yer de zarar gördüğü için iş makinesini çağırdılar ve duvarlarını kırdılar. Bu yıkım yapılırken hayvan da içerdeydi. Seslerden dolayı panikledi. Sahibi kapıyı açınca ona da vurup kaçtı. Kaçtıktan sonra yabanileşiyor. Bizim çobanlarımız görüyor ama insanları görünce kaçıyor. 3 kilometre boyunca yaklaşamıyorsun ve kaçıyor” diye konuştu.