Dandadan 2. Sezon 10. Bölüm, 4 Eylül 2025

DANDADAN İKİNCİ SEZONUN YENİ BÖLÜMÜ GELİYOR

Anime hayranları arasında oldukça fazla ilgi gören Dandadan, ikinci sezonuyla geri dönüyor. İzleyiciler, özellikle gelişen olaylar sayesinde 10. bölümün yayın tarihini merak ediyor. Peki, Dandadan 2. sezon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gelen haberlere göre, Dandadan 2. sezon 10. bölüm, 5 Eylül 2025 tarihinde Japonya’da ekrana gelecek. Türkiye’deki izleyiciler için bu tarih, zaman farkı nedeniyle 4 Eylül Perşembe akşamına denk geliyor.

Dandadan’ın yeni bölümleri, uluslararası lisanslı yayın platformları üzerinden genellikle eş zamanlı veya kısa gecikmelerle izlenebiliyor. Türk izleyiciler, resmi platformlar aracılığıyla kolayca bölümlere ulaşabiliyor. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bölümler, sabırsızlıkla bekleyen izleyicilere güncel içerik sunuyor. Dandadan’ın 2. sezonu toplamda 12 bölümden oluşuyor ve her hafta yeni bir bölüm izleyicilerle buluşuyor. Japonya’daki yayın saatleri genellikle gece yarısının ardından olduğu için, Türkiye ve Avrupa’daki izleyiciler bu bölümleri akşam ya da geceye denk gelen saatlerde izleyebiliyor.

Önceki bölümlerde Okarun ile Evil Eye arasında yaşanan düello izleyicilerin ilgisini oldukça artırmıştı. 10. bölümün başlığının “The Secret Art of Being Attractive” olacağı bilinmekte. Bu bölümde Okarun ve Momo’nun gizemli bir “altın top” araştırması yapacağı, hikâyeye yeni bir boyut katacağı öngörülüyor. Aksiyon ve mizah unsurlarının bir araya geldiği sahneler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Serinin hayranları, her yeni bölüm öncesi sosyal medya platformlarında teoriler oluşturmaya devam ediyor. Karakterler arasındaki ilişkilerin doğaüstü olaylarla birleşmesi, izleyicilere hem eğlenceli hem de heyecan verici anlar sunuyor. 10. bölümün, sezonun finaline doğru tempoyu artırması bekleniyor.

• Yayın tarihi (Japonya): 5 Eylül 2025

• Türkiye’de izlenebileceği tarih: 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı

• Bölüm sayısı: Toplam 12

• Öne çıkan tema: Altın top araştırması ve Okarun–Momo ikilisi

Dandadan, 10. bölümüyle izleyicilere hem aksiyon dolu hem de gizemli anlar yaşatacak.