Dandadan 2. Sezon 10. Bölüm Tarihi Açıklandı

DANDADAN 2. SEZONUN 10. BÖLÜMÜNÜN YAYIN TARİHİ

Anime tutkunlarının son dönemdeki en büyük meraklarından biri olan Dandadan, ikinci sezonuyla geri döndü. Dandadan 2. sezon 10. bölüm, yayın tarihiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre, 10. bölüm Japonya’da 5 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak. Türkiye’deki izleyiciler ise bu tarihi, zaman farkından dolayı 4 Eylül Perşembe akşamı izleyebilecek.

BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN PLATFORMLAR

Anime yayınlarını takip eden izleyiciler, Dandadan’ın yeni bölümlerinin hangi platformlarda yer alacağını da araştırıyor. Dandadan’ın yeni bölümleri genellikle uluslararası lisanslı yayın platformları aracılığıyla eş zamanlı olarak veya kısa gecikmelerle izleyicilere sunuluyor. Türk izleyiciler de resmi platformlar üzerinden bölümleri rahatlıkla takip edebiliyor. Her hafta düzenli yayınlanan bölümler, sabırsızlıkla bekleyen hayranlara güncel içerik sunma imkanı sağlıyor.

Dandadan 2. sezon toplamda 12 bölümden oluşuyor ve her hafta düzenli bir şekilde yeni bir bölüm izleyicilerle buluşuyor. Japonya’da genellikle gece yarısı yayınlanan bölümler, Türkiye ve Avrupa’daki izleyiciler için akşam veya gece saatine denk geliyor.

Önceki bölümlerde Okarun ile Evil Eye arasında yapılan düello izleyicilerin ilgisini artırmıştı. 10. bölümün başlığının ise “The Secret Art of Being Attractive” olacağı biliniyor. Bu bölümde Okarun ve Momo’nun gizemli bir “altın top” araştırması yapacağı ve hikâyenin yeni bir yön alması bekleniyor. Aksiyon ve mizahın iç içe geçtiği sahnelerin, hayranları ekrana kilitlemesi muhtemel.

Dandadan’ın hayranları, her yeni bölüm öncesi sosyal medyada çeşitli teoriler üretmeye devam ediyor. Karakterler arasındaki ilişkilerin doğaüstü olaylarla birleşmesi, hem eğlenceli hem de heyecan verici sahnelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. 10. bölümün de bu yönde ilerlemesi ve sezon finaline doğru hızlanması bekleniyor.