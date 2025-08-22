Danet, Fuarlarla Büyüme Planlıyor

YEREL VE ULUSLARARASI FUARLARDA YER ALMAK

Et ve et ürünleri sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan DANET, ihracat ve markalı büyüme hedefleri doğrultusunda dört büyük fuarda yer alıyor. WorldFood İstanbul (2-5 Eylül 2025, TÜYAP), YZB – Yerel Zincirler Buluşuyor (10-11 Eylül 2025, Haliç Kongre Merkezi), Yerelist 2025 – İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (10-11 Aralık 2025, WOW Kongre Merkezi) ve Gulfood Dubai (26-30 Ocak 2026, Dubai Expo City) fuarları, markanın ulusal ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerine katkı sağlayacak önemli platformlar arasında yer alıyor. DANET, bu organizasyonlarda ürünlerini küresel alıcılara tanıtmayı, ihracat hacmini artırmayı ve yeni satış bağlantıları kurmayı amaçlıyor.

STRATEJİK BÜYÜME ALANLARI

Katıldığı her fuarı stratejik bir büyüme alanı olarak gören DANET, yenilikçi ürün portföyünü, pazarlama gücünü ve kalite odaklı üretim anlayışını doğrudan hedef kitleyle buluşturuyor. WorldFood İstanbul, Türkiye’nin en büyük gıda fuarlarından biri olarak, DANET’in glütensiz ve coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası perakende zincirleri, ithalatçılar ve distribütörlerle buluşturan önemli bir platform teşkil ediyor. Bu fuar, markanın global pazarlarda bilinirliğini artırması ve ihracat ağını genişletmesi açısından stratejik bir fırsat sunuyor.

İÇ PAZARDA GÜÇLENME HEDEFİ

YZB 2025, Türkiye’nin etkili B2B organizasyonlarından biri olarak DANET’in yerel zincir marketler ve perakende temsilcileriyle olan doğrudan temaslarını artırıyor. Bu fuarda, özellikle coğrafi işaretli ve fonksiyonel ürün gruplarını ön plana çıkararak iç pazardaki güçlü konumunu koruma ve satış ağını genişletme hedefi sürdürülüyor. Yerelist 2025, Türkiye’nin yerel üreticilerini ve markalarını bir araya getiriyor. WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bu organizasyonda, coğrafi işaretli Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması gibi geniş bir ürün yelpazesi yerel perakende zincirleri, oteller, restoranlar ve gastronomi profesyonelleriyle buluşacak.

KÜRESEL BÜYÜME STRATEJİSİ

Gulfood Dubai, kararlaştırılan 2026 yılı küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Burada DANET, yüksek kalite standartları, glütensiz ve coğrafi işaretli ürünleriyle, özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya pazarlarında premium et ürünleri tedarikçisi olarak konumlanmayı hedefliyor.

DANET Kurumsal Gelişim, İletişim ve Stratejik Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ, fuarların yalnızca ürün tanıtımından ziyade Türkiye’nin değerlerini dünyaya anlatmak için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı: “Fuarlara sadece ürün sergilemek için değil; Türkiye’nin et ve et ürünlerindeki yüksek kalite potansiyelini, coğrafi işaretli ürünlerimizle birlikte markalı global pazarlarda konumlandırmak için katılıyoruz. Yerelden gelen gücümüzü, sürdürülebilir kalite anlayışımızla harmanlayarak dünyaya taşıyoruz.”

DANET’in tüm ürünlerine ve kampanyalarına özel fiyatlarla danetonline.com.tr üzerinden ulaşmak mümkün.