Dani Alves’in Mahkumiyeti Bozuldu

KATALONYA YÜKSEK ADALET DİVANI’NDAN BERAAT KARARI

Katalonya Yüksek Adalet Divanı, Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında alınan cinsel saldırı mahkumiyetini iptal ederek ünlü ismi beraat ettiriyor. Önceki mahkeme kararıyla Alves, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı; ancak temyiz sürecinin ardından bu ceza geçersiz sayıldı. Mahkeme heyeti, Alves’e suçlama yönelten genç kadının ifadesinin, verilecek hüküm için yeterli olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosyada mevcut olan diğer kanıtların, genç kadının ifadesini desteklemediğini belirtti. Bu durum, masumiyet karinesinin geçerli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Alves, 2023 yılında Barcelona’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili olarak yargılanmış ve cinsel saldırı suçlamasıyla ceza almıştı. Ancak avukatlarının yaptığı temyiz başvurusu sonucu Yüksek Mahkeme dosyayı yeniden ele aldı ve kararında Alves’in mahkumiyetini kaldırdı.

Mahkeme kararına göre, Alves’in mahkumiyeti sona ermiş olsa da, tarafların Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakları devam ediyor. Daha önceki ceza, Alves’in 2023 yılında Barcelona’daki olayla bağlantılı olarak aldığı cezaydı; ancak bu mahkumiyet, temyiz sonucu geçersiz kılındı.