“Daniel Sobotta İstanbul’da Uyuşturucu Suçundan Yakalandı”

KUYU-39 OPERASYONU DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden KUYU-39 operasyonunun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Almanya tarafından çıkarılan Difüzyon Mesajıyla “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası düzeyde aranan Daniel Sobotta’nın İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI VE KAZANCININ TESPİTİ

Bakan Yerlikaya, “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.” şeklinde bilgi verdi.

Yerlikaya, X hesabında şu sözlere de yer verdi; Almanya tarafından çıkarılan Difüzyon Mesajıyla “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası olarak aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı. Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz! Operasyonlarla ilgili olarak Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile çalışan kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz.