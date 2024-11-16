Daniel Sobotta İstanbul’da Yakalandı

ULUSLARARASI KADAR KAVRANAN ŞAHIS

İçişleri Bakanı AliYerlikaya, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçu nedeniyle uluslararası çapta aranan Daniel Sobotta’nın İstanbul’da gerçekleştirilen “KUYU-39” operasyonuyla ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı, devam eden operasyonlara dair sosyal medya üzerinden yeni bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları şu şekilde: “Almanya tarafından çıkarılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçu nedeniyle uluslararası çapta aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da düzenlenen ‘KUYU-39’ operasyonuyla yakalandı.”

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ANLAMLI BAŞARISI

Yerlikaya, uluslararası işbirliği ve güvenlik güçlerinin koordinasyonunun yanı sıra kararlı duruşlarıyla, kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şüphelileri teker teker yakaladıklarını belirtti. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda Daniel Sobotta’nın, kriptolu cep telefonu aracılığıyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişim kurarak farklı uyuşturucu maddeleri satarak büyük miktarda gelir elde ettiği belirlendi. Sobotta, İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.

POLİS TEŞKİLATINA ÖVGÜ

Bakan Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile bu operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarının vurgulandığı açıklamada, bu tür operasyonların devam edeceği mesajı verildi.