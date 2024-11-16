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“Daniel Sobotta İstanbul’da Yakalanmıştır”

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DÜNYA ÇAPINDA ARANAN SUÇLU YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla önemli bir gelişmeyi duyurdu. Almanya’nın yayımladığı Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası düzeyde aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla ele geçirildi.

Yerlikaya, “Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz” ifadesini kullandı. Bu başarı, uluslararası arenadaki işbirliğinin ve Türk güvenlik güçlerinin etkinliğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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