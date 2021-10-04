Danilo Şef boşanıyor

MasterChef jürilerinden Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yollarını ayırıyor.

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıldır beraber olduğu eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılık kararı aldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olabilmek için aynı semtte bir ev tuttu.

Yıllar önce Türkiye’ye seyahat etmek için gelen Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalma kararı almıştı. 2012 yılında nikah masasına oturan çiftten kötü haber geldi.

EVLERİ AYIRDILAR

2013 yılında çocukları Tibet’i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve taşındı.

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı. İkili, son tatillerinin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı.