Danilo Şef programdan ayrıldı

Ekranların sevilerek izlenen yarışması MasterChef’te Danilo Şef, yarışmadan erken ayrıldı.

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Danilo Şef neden gitti sorularının cevapları belli oldu. MasterChef’in son bölümünde 2 Eylül bireysel dokunulmazlığın sahibi Milhan oldu. Milhan ilk eleme adayı olarak Hasan’ın ismini verdi. Diğer eleme adayı da yapılan oylama ile Dilara oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Emre, Fatma, Hasan ve Dilara oldu. Danilo Şef’in yarışmadan erken ayrılması ise gündeme oturdu.

MasterChef’in 2 Eylül tarihli yayınlanan 54. bölümünde dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları farklı konseptlerde yemekler hazırladı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk dokunulmazlık oyununda Fas mutfağının yemeklerini yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler yemeklerin tadına bakarak oy birliği ile kazanan takımın kırmızı takım olduğunu açıkladı. Bu sonuçla mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, mutfağa bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Bu turda yarışmacılar, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyununda ciddi mücadele verdi.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Oy birliği ile yemeğini en iyi yapan yarışmacı Milhan seçildi. Böylece Milhan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Milhan ilk eleme adayı olarak Hasan’ı seçti. Diğer eleme adayı da yapılan oylama ile Dilara oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Emre, Fatma, Hasan ve Dilara oldu.

DANİLO ŞEF AYRILDI MI?

MasterChef’te dün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Programın jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Şef’in yarışmadan erken ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Programı izleyenler “Danilo Şef neden gitti, programdan neden ayrıldı? Danilo Şef neden yok, ne oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Programın bir diğer jüri üyesi Mehmet Şef ise konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, “Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok” dedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.