Danilo Zanna’dan Kimsesiz Çocuklara İftar Desteği

ŞEF DANIILO ZANNA’NIN GÖSTERDİĞİ SEVGİ

Ünlü İtalyan Chef Danilo Zanna, devlet korumasındaki kimsesiz çocukları Bursa’daki lüks restoranında konuk etti. İftara katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer davetliler, çocukların kendi elleriyle hazırladığı pizzaları keyifle tüketti. Türkiye’ye yerleştikten sonra açtığı restoranında Türk ve İtalyan mutfağını buluşturan Zanna, Ramazan ayında Türkiye ve Türk milletine olan sevgisini bir kez daha gösteriyor. Şef, Downtown’da açtığı restoranında kimsesiz çocuklarla bir araya gelerek pizza yapımına katıldı.

ÖNEMLİ DAVETLİLER EKİBİ DESTEKLEDİ

İftara katılan önemli isimler arasında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursasporlu yöneticiler ve futbolcular yer aldı. Davetliler, çocukların yaptığı pizzaların tadını çıkardı. İftar öncesinde çorba kazanının başına geçip çorba servisi yapan Danilo Zanna, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte iftar yaptı.

DANILO ZANNA’NIN ÖNERİSİ

Yemek sonrası bir televizyon programında Danilo Zanna ile kameralar karşısına geçen Mustafa Varank, “Danilo şefimiz beni Ramazan’dan önce aradı ve Türkiye’deki insanlara olan sevgisini göstermek için iftar daveti vermek istediğini söyledi. Bursa’da bu etkinliği düzenledik. Aile Bakanlığı’ndan misafir ettiğimiz özel evlatlarımızı bir araya getirebilir miyiz, dedik. O da bunu kabul etti” şeklinde konuştu. Varank, Danilo Zanna’nın Türk halkı tarafından ne kadar sevildiğini vurgulayarak, “Bu akşam tüm çocuklarımızla tek tek nasıl ilgilendiğini gördüm. Bu mübarek Ramazan ayının iklimine uygun bir şekilde bizleri ağırladı” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GECEDİ

Danilo Zanna, kimsesiz çocukları ağırlamanın onur verici olduğunu belirtti. “Çocuklar bu geceyi kalplerinde güzel bir anı olarak hatırlarsa, bu benim için en büyük şeref” diyen Zanna, iftarın paylaşmanın, zorlu bir günden sonra aynı sofrada oturmanın anlamını taşıdığını ifade etti. Mustafa Varank, Zanna’ya, “Bu çocuklar seni nasıl bu kadar seviyor?” diye sorduğunda, ünlü şef kahkahalarla, “Bilmiyorum ama ne kadar onları sevdiysem, geri dönüşü de öyle oluyor. Biz büyükler çalışıyoruz, yaptığımız her şey onlar için” yanıtını verdi. Zanna, gelecek yıl daha büyük bir iftar organize etmekten mutluluk duyacağını dile getirdi.