Danilo Zanna resmen boşandı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten resmen boşandı.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı. Duruşma sonrası kısa bir açıklama yapan Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” dedi.

Seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen İtalyan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle önce evlerini ayırmış, sorasında ise anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Demirbilek ve Zanna ayrı ayrı geldi. Gizlilik kararı olan duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak yapıldı.

Danilo Zanna’nın avukatı Altın Mimir ise “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için ger zaman bir arada olacaklar” dedi.