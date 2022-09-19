Danilo Zanna’dan aşk açıklaması

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, kadın arkadaşıyla görüntülendi.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasıyla ününe ün katan İtalyan şef Danilo Zanna, dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası ikilinin ihanet sebebiyle boşandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan ünlü şef, önceki gün Yeniköy’de kadın arkadaşıyla görüntülendi. Yanındaki hanımefendinin nbirlikte çalıştığı biri olduğunu söyleyen Zanna, ihanet yüzünden boşandıkları iddialarına noktayı koydu.

2012 yılında evlenen ‘Masterchef Türkiye’ yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.

Tüm bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından “Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır” notunu paylaşmıştı. Tuğçe Demirbilek’in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna’ya bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Ayrılık sonrası Zanna’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hatta Danilo Zanna’nın dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten bu sebeple ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu olan ünlü şef, sessizliğini korumuştu.

Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno’nun mayıs ayındaki doğum gününde bir araya gelmişti. Hem Ramazan Bayramı’nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Şimdilerde jüri üyelerinden biri olduğu MasterChef’in yeni sezonuyla gündemde olan Danilo Zanna, önceki gün Yeniköy’de kadın arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü isim, arkadaşıyla baş başa yemek yedikten sonra motosikletine yöneldi. Yanındaki hanımefendiye kaskını veren şef, “Bizi çekiyorlar” diyerek, uyarıda bulundu.

Kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen Zanna, “Çok sevdiğimiz bir yer vardı, bakmaya geldik” dedi. Muhabirlerin yanındaki hanımefendiyi gösterip, “Mutluluklar dileriz” sözlerini, “Teşekkürler ama biz birlikte çalışıyoruz” diye cevapladı.