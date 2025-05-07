Danimarka, ABD’yi Dışişleri’ne Çağıracak

DANİMARKA’DAN ABD’YE TEPKİ

Danimarka, ABD istihbarat birimlerinin Grönland’daki istihbarat faaliyetlerini artırmakla görevlendirildiğine dair çıkan iddiaların ardından, ABD’nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıkladı. Danimarka medyasındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere yola çıkarken konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rasmussen, “ABD istihbarat kurumlarının Grönland’da casusluk faaliyetlerini artıracağı” yönündeki iddiaların endişe verici olduğunu belirtti. İddiaların doğruluğunu teyit amacıyla ABD’nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jennifer Hall Godfrey’in Bakanlığa çağrılacağını aktardı.

GRÖNLAND’DA YENİ İDDİALAR

ABD’nin Grönland’daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddiası, The Wall Street Journal’da yer alan bir habere dayanmaktadır. Habere göre, ABD yönetimi Grönland ile ilgili istihbarat görevlerini artırmayı planlıyor ve bu kapsamda istihbarat teşkilatlarına bölgede daha aktif rol almaları yönünde talimat verildiği öne sürülüyor. Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce dile getirdiği Grönland’ı satın alma arzusunun gerçekleştirilmesine yönelik ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’IN GRÖNLAND POLİTİKASI

Donald Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren Grönland’la ilgili satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma gibi ifadeler kullanmıştı. Mart ayında ABD Kongresine hitap ederken, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” şeklinde konuşmuştu.