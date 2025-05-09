Danimarka, ABD’yi Grönland için uyardı

DANİMARKA DİPLOMASİSİNDE GÖRÜŞMELER

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Grönland’daki istihbarat faaliyetlerini artırdığına dair gelen haberlerin ardından, ABD büyükelçisini görüşmeye çağırdı. Kopenhag’da perşembe günü gerçekleşen bu toplantıya, geçici büyükelçi Jennifer Hall Godfrey ve Grönland yönetiminden bir temsilci katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana temasını The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan “ABD, Grönland’da casusluk faaliyetlerini artırması için istihbarat kurumlarına talimat verdi” başlıklı haber oluşturuyordu.

Salı günü yayımlanan haberde, ABD’nin istihbarat kurumlarının Grönland ve Danimarka’da Amerikan çıkarlarıyla ilişkili kişi ve grupları belirleme talimatı aldığı belirtiliyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bu konuda ülkesinin endişelerini açıkça ABD tarafına ilettiklerini vurguladı. Danimarka, istihbarat faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı etkileyebileceği konusunu gündeme getirerek, konunun önemini yinelemiş oldu.