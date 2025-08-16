Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

DANİMARKA BAŞBAKANI YAPTIRIMLARI ARTIRMAK İSTİYOR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’e uygulanan yaptırımları artırma arzusunu dile getirdiği açıklamasında, “Netanyahu bir problem haline geldi” sözlerini kullandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ve bölgedeki savaşın etkilerine ilişkin Danimarka basınına verdiği demeçte, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığını sürdürdüğü bu dönemde İsrail üzerindeki baskıları artırma amacıyla çabalayacağını bildirdi.

Frederiksen, Danimarka’nın uzun bir süredir İsrail’in yanında yer aldığını ve bu destek konusunda kararlı olduklarını belirtti. Ancak, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olabilecektir” diye ekledi. Ayrıca mevcut İsrail hükümetinin ülkelerine aykırı davrandığını ve bu durumun İsrail halkının kendi meselesi olduğunu ifade etti.

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” şeklinde konuştu. Ticaret ve araştırma alanlarındaki yaptırımlara da dikkat çeken Danimarka Başbakanı, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Şu anda hiçbir seçeneği göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki insani krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Frederiksen, İsrail’in saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” şeklinde tanımladı.

Danimarka’nın İskandinav komşuları ile diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ilişkin sorulara yanıt verirken, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” ifadelerini kullandı.