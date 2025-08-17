Danimarka Başbakanı, Netanyahu’yu problem olarak gördü

DANİMARKA BAŞBAKANI NETANYAHU’YA ELEŞTİRİDE BULUNDU

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına dair görüşlerini paylaştı. Danimarka, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde, İsrail’e yönelik baskıların artırılması için çaba sarf edeceğini belirtti. Frederiksen, İsrail’in mevcut hükümetiyle bir probleme dönüştüğünü vurguladı. “Netanyahu bir problem haline geldi” diyerek, İsrail’in Netanyahu olmadan daha iyi bir durumda olacağını ifade etti.

Frederiksen, İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına ters hareket ettiğini belirtirken, “İsrail’e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” dedi. Geçtiğimiz günlerde Gazze’deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Frederiksen, devam eden İsrail saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanma eylemlerini “Korkunç ve tam bir felaket” olarak tanımladı.

Danimarka’nın İskandinav komşularıyla birlikte ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına destek verip vermeyeceği konusundaki bir soruya yanıt veren Frederiksen, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” ifadelerini kullandı.