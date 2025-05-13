Danimarka’da E-Metanol Tesisi Açıldı

DÜNYA ÇAPINDA İLK E-METANOL TESİSİ FAALİYETE GEÇTİ

Dünyanın ilk ticari ölçekli yenilenebilir kaynaklı ve düşük emisyonlu e-metanol tesisi, Danimarka’nın Kasso bölgesinde açıldı. Danimarkalı European Energy, Kasso MidCo ApS bünyesindeki tesisin hisse yapısını duyurdu. Buna göre, tesisin yüzde 51’lik hissesi European Energy’ye, yüzde 49’luk hissesi ise Mitsui & Co.’ya ait.

TESİS YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE ÇALIŞIYOR

Danimarka’nın güneyindeki Kasso’da resmi olarak faaliyete geçen e-metanol tesisi, European Energy tarafından geliştirilmiş ve Mitsui & Co. ile işbirliği içerisinde işletiliyor. Tesisten elde edilen e-metanol, karbon yoğun sektörlerde emisyonların azaltılmasına destek olmak amacıyla fosil bazlı metanolün yerini alacak. Tesiste yılda 42 bin ton üretim yapılacak ve tüm enerji ihtiyaçları yenilenebilir kaynaklarla karşılanacak. Lojistik alanında önemli bir oyuncu olan Maersk, bu tesisin ürettiği e-metanolün ana müşterilerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel metanol, genellikle doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynaklardan üretilirken, Kasso’daki tesis, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen karbondioksiti kullanarak e-metanol üretiyor.