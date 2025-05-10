Danimarka’dan İlk Uçuş Gerçekleşti

İLK UÇUŞU TÖRENLE KARŞILANDI

Danimarka’nın Billund Havalimanı’ndan Gazipaşa’ya gerçekleştirilen ilk uçuş, su takı seremonisiyle kutlandı. CAT bünyesinde faaliyet gösteren Airseven Havayolları’na ait yolcu uçağı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra özel bir karşılama ile karşılandı.

YOLCULARA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Uçaktan inen 174 yolcu ile 8 kişilik mürettebat, terminal önünde karanfillerle karşılandı. Protokol üyeleri, her bir yolcuya çiçek takdim ederek onları memnuniyetle selamladı. Karşılama töreninde ayrıca uçuş ekibine de çiçek sunulup teşekkür edildi. Törenin bir parçası olarak, mürettebatla birlikte pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

GELİŞEN SEFER HATTI PLANI

Havalimanı İşletme Koordinatörü Ali Özgür Pehlivan, “Billund Havalimanı’ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na başlayan bu seferle beraber, önümüzdeki dönemde Kopenhag’dan da sefer ekleyerek devam edecek. Haftada bir sefer olarak başlayacak uçuşlar, önümüzdeki dönemde ikiye çıkarılıp ağustosa kadar sürecek. Billund Havalimanı’ndan gelen bugünkü uçuşumuzda 174 yolcumuz, 6 mürettebat ve 2 uçuş ekibiyle beraber toplam 8 kişilik mürettebatla ilk uçuş gerçekleştirildi” şeklinde açıklamalarda bulundu.