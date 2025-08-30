Danimarka İçin Takımlar Zafer Bayramı’nı Kutladı

DANİMARKA’DA ULUSLARARASI DÖRTLÜ TURNUVA HAZIRLIKLARI

Danimarka’da gerçekleştirilecek Uluslararası Dörtlü Turnuva öncesi Kocaeli’de çalışan U16 Milli Takımı ve Çekya’da düzenlenmesi planlanan Vaclav Jezek Turnuvası hazırlıkları için Riva’da kamp yapan U18 Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

U16 MİLLİ TAKIMI’NDAN BAYRAK AÇILIŞI

U16 Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kocaeli U17 takımı ile gerçekleştirdiği antrenman maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve çalışanların katılımıyla büyük bir Türk Bayrağı açarak bu anlamlı günü kutladı.

U18 MİLLİ TAKIMI’NDAN RESMİ TÖREN

U18 Milli Takımı da Vaclav Jezek Turnuvası hazırlıkları çerçevesinde kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamış oldu.