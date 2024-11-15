Danimarka İspanya Maçı Heyecanı Misli’de!

DANİMARKA VE İSPANYA KRİTİK MAÇTA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

UEFA Uluslar A Ligi’nin 5. haftasında önemli bir müsabaka gerçekleşiyor. Danimarka ile İspanya’nın karşı karşıya geleceği bu maçı Türkiye’nin en yüksek oranları yine Misli’de sunacak. Maç, TSİ 22.45’te başlayacak ve Parken Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek.

DANİMARKA GALİBİYET HASRETİ ÇEKEBİLİR Mİ?

UEFA Uluslar Ligi’ne başarılı bir başlangıç yapan Danimarka, ilk iki maçında İsviçre ve Sırbistan’ı mağlup etti. Ancak son iki karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Önce İspanya’ya 1-0 yenilen Riemer’in takımı, ardından İsviçre ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İspanya, 4 haftada yalnızca Sırbistan ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. Diğer üç karşılaşmasından galibiyetle ayrılan İspanya, 10 puanla grubunun zirvesinde yer alıyor. Bu akşamki maçta puan alması durumunda grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Hojlund, Gronbaek

İspanya: Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Olmo, Pedri, N Williams; Morata

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

İspanya, deplasmanda oynadığı son üç maçta toplamda 2.5 gol üstü attı. Danimarka, İspanya ile oynadığı son beş maçını kaybetmiş durumda. İspanya ise son 10 resmi maçının normal sürelerinde 8 galibiyete ulaştı.

MİSLİ ÜYELERİ YÜZDE 48 İSPANYA GALİBİYETİ DİYOR

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %48’i İspanya galibiyetini tercih ediyor. Türkiye’nin en yüksek oranlarını veren Misli’de, İspanya galibiyetine 1.91; beraberliğe 3.04 ve Danimarka galibiyetine 3.99 oran veriliyor.