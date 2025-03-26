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Danimarka Kadınları 2026’da Askere Alacak

DANİMARKA KADIN ASKER ALIMINA GEÇİYOR

Danimarka Savunma Bakanlığı, 2026 yılından itibaren kadınların askere alınacağını duyurdu. Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin “tüm savaş gücünü” harekete geçirme ihtiyacı dolayısıyla bu kararın alındığını ifade etti.

MEVCUT DURUMDA GEREKSİNİM ARTIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, savunma ve güvenlik siyasetlerindeki “mevcut durum çerçevesinde” ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu değişiklik, Danimarka’nın askeri gücünü artırmak ve ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla gerçekleşiyor.

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