Danimarka, KDV’yi kaldırmayı planlıyor

Danimarka’da, okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla kitaplarda uygulanan yüzde 25 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) kaldırılacak. Bu konuda yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin bu kararı aldığı belirtildi. Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, uygulamanın yıllık yaklaşık 330 milyon kron maliyet getireceğini ifade etti. Engel-Schmidt, “Kültür Bakanı olarak, son yıllarda yaygınlaşan okuma krizini sona erdirmek için her şeyi ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu karar beni çok gururlandırıyor. Danimarkalıların kültür ve tüketimine bu kadar büyük bir yatırım yapmak için meslektaşlarımı ikna etmek her gün başardığımız bir şey değil” şeklinde konuştu.

Bakan Engel-Schmidt, eğer bu önlem sonrasında kitap fiyatları düşmezse, uygulamanın etkilerini yeniden değerlendireceğini vurguladı. Engel-Schmidt; “Eğer KDV’nin kaldırılması yalnızca yayıncıların karını artırır ve fiyatlar düşmezse, bu adımın doğru olup olmadığını yeniden düşünmeliyiz” dedi. Diğer İskandinav ülkelerinde ise kitaplara uygulanan KDV oranı dikkat çekiyor. Finlandiya’da yüzde 14, İsveç’te yüzde 6 ve Norveç’te ise yüzde 0 olarak uygulanıyor.

M. Kayseri Yolunda Kaza Meydana Geldi

Malatya-Kayseri yolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Seydikemer'de göçmenlerin yakalanmasıyla birlikte bir çocuk ve iki kaçakçı gözaltına alındı. Beş düzensiz göçmenin de aralarında bulunduğu olay, dikkat çekti.

