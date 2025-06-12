Danimarka Parlamento’su, ABD Anlaşmasını Onayladı

DANİMARKA PARLAMENTOSU SAVUNMA ANLAŞMASINI ONAYLADI

Danimarka Parlamento’su, ABD’nin ülkede askeri üs kurmasının yolunu açan savunma anlaşmasını onayladı. ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce, 2023 yılında iki ülke arasında imzalanan ‘Savunma İşbirliği Anlaşması’, Parlamento’da oylamaya getirildi. Trump’ın, Grönland’ın ‘kontrolüne sahip olma’ talebi üzerine yaşanan gerilimlerin ardından oylamaya sunulan bu anlaşma, bazı eleştirilere rağmen Parlamento’nun büyük çoğunluğundan destek aldı.

ANLAŞMA ÜLKENİN ASKERİ ÜSLERİNE YOL AÇIYOR

Bununla birlikte, bazı Parlamento üyeleri, bu anlaşmanın ‘ülkeye zararlı’ olduğunu öne sürdü. Onaylanan anlaşma, ABD’nin Danimarka topraklarında askeri üs kurmasına, asker konuşlandırmasına ve askeri teçhizat bulundurmasına olanak tanıyor. Eleştirmenler, bu adımın ülkenin ulusal güvenliğine olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.