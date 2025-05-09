Danimarkalı Büyükelçi Hatay’da Buluştu

DANİMARKA, NORVEÇ, İSVEÇ VE FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLERİ, AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın Ankara Büyükelçileri, Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcileriyle Hatay’da bir araya geldi. Buluşmanın amacı, 6 Şubat depreminin etkilerini hafifletmek ve adalet arayışını genişletmek oldu. Büyükelçiler, ailelere destek sunarak dayanışma mesajları verdi.

TOPLANTIDA UMUT VERİCİ MESAJLAR VERİLDİ

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Anna Malene Mard ve Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcileriyle Hatay’da bir araya gelerek destek ve yardımlaşma konularında görüş alışverişinde bulundu. Adalet Peşinde Aileleri Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Adalet Peşinde Aileleri olarak 6 Şubat’ın yaralarını sarmak ve adalet arayışını büyütmek için Hatay’da buluştuk. Gerçekleştirdiğimiz toplantı bizlere umut verdi. Ev sahipliği için Hatay Barosu’na teşekkür ederiz” ifadesi yer aldı.