Danimarkalı Ve Rus Vatandaş Müslüman Oldu

DANİMARKALI VE RUS VATANDAŞI KADINLAR İSLAMİYETİ KABUL ETTİ

Alanya’da yaşayan Danimarkalı Josefine Sloth Faber ile Rusya vatandaşı Elena Gorkey, Alanya Müftülüğünde düzenlenen bir törenle Kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’i kabul etti. İslam dinini araştıran ve bu yolda adım atmaya karar veren iki yabancı uyruklu kadın, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından dini esaslar hakkında bilgilendirildi.

İhsan İlhan, müslümanlığa geçişin yalnızca bir kelime ile değil, kalpte de bir inanç değişimi gerektirdiğini ifade etti. Tören sonrasında, Josefine Sloth Faber ve Elena Gorkey, Kelime-i şehadet getirerek İslam dinine geçti.

İHTİDA BELGESİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Alanya Müftüsü İhsan İlhan, İslam dinini seçen yabancı uyruklu vatandaşlara İhtida belgesi, Kuran-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. Bu anlamlı etkinlik, Alanya’da Müslüman olan yabancılar için önemli bir anı oldu.