Danişmet Mahallesi’nde çocuk yaralandı

KAZA VE YARALANMA DURUMU

Aydın Efeler ilçesi, kırsal Danişmet Mahallesi’nde bir çocuk ciddi yaralar aldı. Yaklaşık 15 metrelik bir uçurumdan düşen çocuk, hastaneye götürüldü. Olay, öğlen saatlerinde Danişment Mahallesi Horozköy yolu üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, 6. sınıf öğrencisi A.O.A. isimli çocuk, elektrikli bisikletiyle giderken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı uçurumdan düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu derhal 112 Acil Yardım Hattı’na bildirdi ve yardım talep etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, düşen çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

TENKİS VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve gerekli incelemelerin yapıldığı bilgisini aktardı.